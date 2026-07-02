Voleibol del Club Naco parte a Colombia a evento interncional

La directiva del Club Deportivo despidió al equipo de voleibol femenino U-16 que accionará en un Torneo Internacional en Colombia

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SANTO DOMINGO.– El Club Deportivo Naco despidió a su equipo femenino de voleibol U-16, que representará a la República Dominicana en un torneo internacional que se celebrará en Colombia del 3 al 7 de julio, con la participación de equipos de varios países de la región.

Durante un acto encabezado por directivos de la entidad, las jugadoras recibieron la bandera nacional y la enseña del Club Naco, en una ceremonia marcada por el entusiasmo y el orgullo patriótico.

La delegación fue despedida por el vicepresidente tesorero del club, Luis Brea; el director de Deportes, Manuel Díaz Coronado; y la presidenta de la Asociación de Padres de Voleibol, Zunilda Soto.

Brea exhortó a las atletas a competir con entrega y compromiso, recordándoles que representarán, en primer lugar, a la República Dominicana y luego al Club Naco.

«Les deseamos un viaje exitoso y esperamos que regresen triunfantes. La Junta Directiva siempre estará respaldándolas en cada competencia», expresó.

RECONOCEN PREPARACIÓN DEL EQUIPO

Por su parte, Díaz Coronado destacó el nivel de preparación alcanzado por el conjunto y agradeció el respaldo de los patrocinadores, así como el trabajo realizado por la Asociación de Padres de Voleibol para hacer posible la participación internacional.

Las jugadoras recibieron uniformes, mochilas y el equipamiento necesario para afrontar la competencia. En nombre del equipo, la capitana agradeció el apoyo recibido y aseguró que el grupo dará su máximo esfuerzo en cada encuentro.

PADRES PODRÁN SEGUIR LOS PARTIDOS

Zunilda Soto informó que los encuentros serán transmitidos a través de YouTube, lo que permitirá a familiares y aficionados seguir la actuación de las atletas desde el Club Naco mediante una pantalla gigante.

El entrenador Jonathan Fabián afirmó que el equipo llega en óptimas condiciones y con el objetivo de luchar cada punto y cada set para regresar al país con el campeonato.

«Las competencias iniciarán el 3 de julio y concluirán el día 7. Estamos preparados para asumir este reto con responsabilidad y entrega», sostuvo.

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