Cada 25 de noviembre en occidente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha invita a reflexionar sobre una realidad dolorosa que durante décadas ha afectado a millones de mujeres y que ha dejado profundas heridas en familias y sociedades enteras.

Nadie en su sano juicio puede justificar la violencia contra una mujer. Tampoco puede justificarse la violencia contra un hombre, un niño, un anciano o cualquier ser humano. La violencia siempre representa un fracaso de la razón, del diálogo y de los valores que hacen posible la convivencia.

En la República Dominicana se han realizado importantes esfuerzos para enfrentar este problema. Datos oficiales indican que durante 2025 se registró una reducción preliminar de los feminicidios de un 30.98 % con relación al año anterior, pasando de 71 casos a 49 casos reportados en algunos medios en el mismo período.

Asimismo, las denuncias por violencia intrafamiliar también mostraron una reducción respecto a años anteriores. Aunque se debe señalar que estos datos han mostrado un retroceso en términos deseables, ya que en el presente año 2026 estos números han aumentado.

Sin embargo, las estadísticas por sí solas no bastan. Más importante aún es comprender las razones de por qué surge la violencia.

Con frecuencia, los debates públicos presentan la violencia exclusivamente como un problema legal. Se aprueban leyes, se crean instituciones, se endurecen sanciones y se desarrollan campañas educativas. Todo ello puede ser útil y necesario. Pero la pregunta fundamental permanece: ¿qué ocurre en el interior de las relaciones humanas para que una persona llegue a agredir a otra?

Las respuestas son múltiples. Existen factores psicológicos, económicos, culturales y sociales. Pero hay un elemento que aparece una y otra vez en la historia humana: la traición.

La traición no tiene sexo. Puede provenir de un hombre o de una mujer. Puede ocurrir entre esposos, entre amigos, entre socios, entre familiares o entre pueblos enteros. Cuando se rompe la confianza, aparecen sentimientos de dolor, frustración, resentimiento, ira y deseos de venganza. Nada de esto justifica la violencia, pero ayuda a comprender algunas de sus raíces. Y hasta que no se aborden con seriedad no podremos reducir, ni eliminar este cáncer social.

La historia ofrece abundantes ejemplos. En la antigua Roma, Julio César fue asesinado por conspiradores entre los que figuraba Bruto, considerado uno de sus hombres de confianza. La legendaria Guerra de Troya tuvo como detonante el conflicto generado alrededor de Helena.

Las luchas dinásticas de Europa estuvieron marcadas por alianzas rotas, engaños y conspiraciones. Incluso muchas guerras civiles modernas comenzaron con rupturas de confianza entre antiguos aliados políticos y militares. Los actuales conflictos armados del mundo arrastran detrás incumplimientos de acuerdos que se alcanzaron en una mesa de negociación.

La literatura universal tampoco ha sido ajena al tema. Shakespeare construyó en Otelo una de las mayores tragedias sobre los celos y la sospecha. Alejandro Dumas hizo de la traición el eje central de El Conde de Montecristo. El cine contemporáneo continúa mostrando cómo una traición amorosa, familiar o política puede desencadenar conflictos capaces de destruir vidas enteras.

Quizás ha llegado el momento de admitir que la violencia no se resolverá únicamente mediante más leyes o más instituciones. Numerosas voces, tanto desde sectores científicos como desde amplios sectores de la población, han planteado durante años la necesidad de recuperar algunos valores para fortalecer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

En ese contexto podría discutirse, dentro del Congreso Nacional, la integración de organismos que trabajan por separado con mujeres, jóvenes y otros grupos sociales, para construir una visión más integral centrada en la institución familiar.

Algunos han propuesto incluso la creación de un Ministerio de la Familia, capaz de coordinar políticas orientadas a la prevención de conflictos, la educación para la convivencia, la mediación familiar y la formación en valores.

Se podrá debatir la viabilidad de esta propuesta, pero resulta difícil negar que toda sociedad estable descansa sobre familias estables y sistemas jurídicos en los que la impunidad es reducida al mínimo.

La Biblia contiene una enseñanza que trasciende credos y épocas. En la carta a los Efesios se exhorta a los esposos a amar a sus esposas y a las esposas a respetar a sus esposos. Se trata de dos principios complementarios que apuntan hacia la misma dirección: el reconocimiento de la dignidad del otro.

Como expresó Juan Pablo Duarte: «Sed justos lo primero, si queréis ser felices». La justicia comienza por la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Un hombre que ama a su esposa no la maltrata; una mujer que respeta a su esposo fortalece la armonía de la relación. Allí donde el amor, el respeto y la justicia encuentran espacio para crecer, también crecen la paz del hogar y el bienestar de la sociedad.

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