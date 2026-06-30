Vinculan consumo de verduras verdes a mejor salud pulmonar

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AUSTRALIA.- Una investigación científica realizada por especialistas de la Universidad Edith Cowan, en Australia, encontró una relación entre el consumo de verduras de hoja verde y una mejor salud pulmonar, al identificar que una mayor ingesta de vitamina K1 podría estar asociada con un menor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Los resultados surgieron tras analizar datos de 179,062 personas durante un período de seguimiento de 10,5 años.

CONSUMO DE VITAMINA K1 Y VITAMINA K2

El estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, evaluó el consumo de vitamina K1 y vitamina K2 y su posible relación con enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC y el asma, además de diversos indicadores de función pulmonar.

Para ello, los investigadores utilizaron información procedente del Biobanco del Reino Unido y realizaron un seguimiento a participantes que inicialmente no presentaban estas enfermedades.

VITAMINA K1 Y MENOR RIESGO DE EPOC

Los resultados mostraron que las personas con una mayor ingesta de vitamina K1 —presente principalmente en verduras de hoja verde como espinacas, col rizada y brócoli— presentaron un 16 % menos de probabilidades de desarrollar EPOC.

Asimismo, se observaron mejores niveles de función pulmonar, especialmente entre fumadores y personas con ocupaciones consideradas de mayor riesgo.

an/am