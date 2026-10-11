Viceprimer ministro cubano aborda crisis energética en RD

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Santo Domingo, 11 oct.- Cuba impulsa transformaciones económicas y regulatorias en el sector energético ante las restricciones de combustible, afirmó el viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad, durante un encuentro de solidaridad en la República Dominicana.

En el intercambio, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el funcionario explicó las medidas adoptadas para garantizar servicios esenciales, estimular la inversión en fuentes renovables de energía y reducir los efectos del bloqueo y el cerco energético de Estados Unidos, que calificó de genocidas.

Abad participó esta semana en la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade), celebrada en la capital dominicana.

Entre las medidas expuestas mencionó la autorización a empresas estatales cubanas para utilizar plataformas extranjeras en operaciones de pago destinadas a la compra de combustibles. Explicó que las trabas financieras entorpecen las transacciones internacionales incluso cuando existen recursos para efectuarlas, lo que obliga a recurrir a alternativas.

La posibilidad de mantener cuentas en el exterior, señaló, permitirá a esas entidades buscar opciones para adquirir materias primas y reanimar sus actividades productivas.

Otra de las disposiciones consiste en aplicar un impuesto del uno por ciento sobre la importación de combustibles, con el propósito de contribuir a mantener reservas destinadas a servicios esenciales, entre ellos las ambulancias y los hospitales.

El viceministro también se refirió a los incentivos fiscales para los actores económicos estatales y no estatales que inviertan en tecnologías limpias en centros de servicios a la población, centros sociales o de cuidados, edificios multifamiliares, entre otros.

En el encuentro también estuvieron presentes el embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga, y la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Deborah Rivas Saavedra, quien representó esta semana a la isla en el 41 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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