Vice PLD pide a JCE conciliar para frenar embargo en NY

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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, pidió a la Junta Central Electoral (JCE) abocarse de manera urgente a un proceso de conciliación para frenar el embargo y subasta pública de sus bienes en la ciudad de Nueva York.

El jurista lamentó la situación y advirtió que este diferendo empaña la imagen internacional del órgano electoral en un momento crucial en el que concentra sus esfuerzos en el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, tanto en el país como en el exterior.

El también miembro del Comité Político sostuvo que todavía se está a tiempo de evitar la subasta pública fijada para el próximo 1 de octubre, y recomendó un diálogo directo entre las autoridades de la JCE y la parte demandante.

«No debió llegarse hasta ahí. Ya hay una sentencia en los Estados Unidos y la legislación norteamericana es muy complicada. La Junta fue sorprendida con esto, pero todavía estamos a tiempo de una conciliación antes de que se ejecute la venta en pública subasta», declaró el exsenador a periodistas que le abordaron sobre el tema en la Casa Nacional del PLD.

Alertó sobre los riesgos de no solucionar el conflicto a la brevedad, señalando que si el valor del mobiliario embargado en la oficina de Manhattan no cubre la totalidad del monto adeudado, la persecución legal podría extenderse hacia los equipos informáticos y operativos de la JCE. «Esto pondría en riesgo la continuidad de los servicios y el padrón electoral en el exterior», dijo.

Asimismo, sugirió la intervención del Gobierno central para solucionar el conflicto sin afectar el presupuesto ni los planes operativos del organismo electoral.

La medida fue notificada el pasado 6 de septiembre por el alguacil de la ciudad de Nueva York (City Marshall), Martin A. Bienstock, mediante un Aviso de Embargo y Venta (expediente M 373516).

La orden dispone la subasta de bienes muebles de la oficina de la JCE en Manhattan el 1 de octubre a las 9:00 de la mañana, como ejecución de una sentencia firme que ordena al organismo pagar 838.337,50 dólares a la empresa Latin Events, salvo que la deuda sea saldada en su totalidad al menos 72 horas antes de la fecha pautada.