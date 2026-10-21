Cuba: EU presiona cambio votos contra el bloqueo en la ONU

En conferencia de prensa, el Canciller cubano lamentó los "métodos de presión" empleados por Washington.

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LA HABANA.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió este miércoles que la próxima votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el bloqueo económico impuesto a la isla se desarrollará en «condiciones inusuales», debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses y a las presiones de Washington sobre delegaciones de distintos países.

A través de sus redes sociales, Rodríguez denunció el reforzamiento del bloqueo desde comienzos de 2026 y acusó al Gobierno de Estados Unidos de desplegar una ofensiva de presiones políticas, intimidaciones, coerción y chantaje para modificar la posición de los países miembros.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó que las acciones buscan cambiar el voto de numerosas delegaciones o incluso obligarlas a votar en contra de sus propias posiciones.

DENUNCIA AMENAZAS Y COERCIÓN POLÍTICA

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez señaló que entre los métodos utilizados por Washington figuran las amenazas de imponer aranceles, suspender programas de cooperación y negar visas a funcionarios extranjeros y sus familiares.

También denunció el supuesto respaldo estadounidense a fuerzas opositoras, acciones que calificó como manifestaciones de «verdadera violencia política, coerción y chantaje».

El canciller aseguró que estos mensajes han sido distribuidos por el Departamento de Estado a las embajadas estadounidenses, como parte de las gestiones para influir en la votación prevista en Naciones Unidas.

LA ONU HA RECHAZADO EL BLOQUEO DURANTE DÉCADAS

Durante más de tres décadas, la Asamblea General de la ONU ha aprobado reiteradamente resoluciones que reclaman el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

En octubre de 2025, la resolución presentada por La Habana obtuvo 165 votos a favor y siete en contra, entre estos los de Argentina y Paraguay, según los datos citados en el informe.

La nueva votación se producirá en un contexto de tensiones entre ambos países, mientras el Gobierno cubano busca mantener el respaldo internacional a su demanda de que Washington levante las medidas restrictivas contra la isla.

an/am