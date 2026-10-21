Putin, Xi y Trump afirman están listos para reunirse en China

«Desde los tres lados hay comprensión de que sería bueno reunirse”, dijo este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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MOSCÚ.– Los líderes de Rusia, China y Estados Unidos han expresado su disposición a reunirse durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebraría en la ciudad china de Shenzhen, informó este miércoles el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Ushakov explicó que los anfitriones del encuentro trabajan en los preparativos para una eventual reunión trilateral y señaló que, si las condiciones son favorables, esta podría incluirse en la agenda de la cumbre.

AVANZAN LOS PREPARATIVOS

El funcionario indicó que la parte rusa ha compartido propuestas prácticas sobre el contenido de la posible reunión. Añadió que los expertos ya han trabajado en el tema, aunque todavía falta garantizar que los presidentes Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump coincidan en el mismo lugar y momento.

Ushakov consideró que, si el encuentro llega a celebrarse, generará numerosas reacciones y análisis sobre su alcance e implicaciones internacionales.

EL KREMLIN DESCARTA UNA «NUEVA YALTA»

Horas antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también se había referido a la posibilidad de una cumbre entre los tres mandatarios. Aunque rechazó las comparaciones con una «nueva Yalta», reconoció que una reunión de esa naturaleza tendría repercusiones a escala mundial.

Peskov aludió a la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, cuando los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, Iósif Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, respectivamente, discutieron aspectos fundamentales de la reorganización de Europa y del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

LOS TRES COMPRENDEN IMPORTANCIA DE REUNIRSE

«Desde los tres lados hay comprensión de que sería bueno reunirse. Desde los tres lados existe la disposición hipotética para realizar tal reunión», afirmó el portavoz ruso en una entrevista.

Por el momento, la celebración de la reunión trilateral dependerá de la coordinación entre las tres partes y de la confirmación de la presencia simultánea de sus respectivos líderes en la cumbre.

an/am