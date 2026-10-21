Lifestyle reúne prestigiosos chefs en Culinary Week 2026

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El Grupo Hotelero Lifestyle celebró del 12 al 17 de octubre la edición 2026 de Culinary Week by Lifestyle

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PUERTO PLATA.- El Grupo Hotelero Lifestyle celebró del 12 al 17 de octubre la edición 2026 de Culinary Week by Lifestyle, una propuesta que reunió a chefs internacionales y ofreció experiencias gastronómicas exclusivas a los propietarios de la marca.

La agenda incluyó cenas y encuentros culinarios en Azul, Gourmet, Sea La Vie y El Lago, en Royal Lake, además de actividades de entretenimiento y espacios para compartir con los invitados.

Entre los chefs participantes estuvieron Jason Howard, Urvin Croes, Andrea Lizárraga, Elizabeth Palomares, Kareem Roberts, Mathieu Masson-Duceppe, Shaunte Flatts, Kelston Moore, Kerth Gumbs, Jae-Anthony y William Paredes, con trayectorias en alta cocina, gastronomía caribeña, repostería y creación de contenido.

El enólogo francés David Guilbault estuvo a cargo de los maridajes, mientras que Jhonnatan Mejías dirigió la propuesta de coctelería. Los profesionales procedían de países como México, Inglaterra, Canadá, Barbados, Jamaica, Aruba, Antigua y Barbuda, Venezuela y Francia.

El programa también contempló un encuentro con los chefs en The Monarch Lounge, el 12 de octubre, y jornadas de entretenimiento los días 14 y 16, con la participación de DJ Brenda M. El cierre incluyó actividades en Deja View, NV Beach, junto a los DJ Jordy Estrella y Brenda M, además de la presentación de Frandy Sax Band.

Markus Wischenbart, presidente del Grupo Hotelero Lifestyle, destacó la importancia de ofrecer experiencias diferenciadas a propietarios y huéspedes, con la gastronomía como uno de los elementos que enriquecen la propuesta de la marca y contribuyen a proyectar a Puerto Plata como destino turístico internacional.

Con esta iniciativa, Lifestyle integra gastronomía, entretenimiento y hospitalidad en una oferta dirigida a sus propietarios y visitantes.

 

dh/am

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