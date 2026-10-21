Abinader: «Arroceros conocían medidas antes de su anuncio»

El jefe de Estado respondió preguntas de periodistas este miércoles durante una rueda de prensa sobre los fondos de AERODOM.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aseguró que los representantes del sector arrocero conocían las medidas adoptadas por el Gobierno antes de que fueran anunciadas públicamente, en respuesta al malestar expresado por productores que cuestionan las decisiones oficiales para proteger la producción nacional.

El mandatario afirmó que sostuvo reuniones previas con representantes de la cadena productiva, a quienes explicó el alcance de las disposiciones, la creación de un fondo especial y la estrategia que ejecutará su administración para enfrentar los desafíos del sector.

GOBIERNO DISCUTIÓ LAS MEDIDAS CON EL SECTOR

“Hay gente que después se pone en televisión, se ponen nerviosos cuando se les pone un micrófono, pero ahí estaban todos informados de lo que íbamos a hacer y se sabía exactamente, y discutimos con ellos los temas”, expresó Abinader al defender el proceso de diálogo previo a los anuncios.

El jefe de Estado sostuvo que los representantes también conocían el decreto y la estrategia gubernamental, por lo que rechazó que las disposiciones se hayan tomado sin informar a los actores vinculados a la producción arrocera.

ARROZ COMO ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Abinader reiteró que la producción nacional de arroz constituye un asunto de seguridad nacional y aseguró que su Gobierno defenderá ese principio incluso en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Su posición adquiere relevancia ante el desmonte progresivo de los aranceles contemplado en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), que representa un desafío para los productores locales frente a la competencia del cereal importado.

PERSISTEN DIFERENCIAS CON LOS PRODUCTORES

Pese a las explicaciones del mandatario, persisten las diferencias entre el Gobierno y representantes del sector arrocero sobre el alcance de las medidas anunciadas y su capacidad para garantizar la protección de los productores.

El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad de la cosecha nacional, preservar la competitividad del sector y mantener la estabilidad del abastecimiento y los precios para los consumidores, en medio de los cambios previstos en el comercio del arroz.

an/am