Ventura Camejo renuncia a la precandidatura presidencial PLD

Ventura Camejo alegó en su carta fechada 13 de agosto del 2026, que señaló en su carta que no logró el respaldo representativo que le permita continuar con "dignidad" en esta consulta democrática.

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Santo Domingo, 15 ago (EFE).- El exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, renunció a su candidatura como aspirante presidencial en la próxima consulta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se celebrará el 18 de octubre.

En una carta, fechada el 13 de agosto, dirigida a la coordinadora de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026), Cristina Lizardo, con copia dirigidas a Danilo Medina, presidente del PLD y Johnny Pujols, secretario general, retiró formalmente su candidatura.

«Procedo a retirar formalmente mi inscripción como aspirante a representar al Partido como candidato en las elecciones del año 2028», dijo Ventura en la misiva.

El exministro señaló en su carta que no logró el respaldo representativo que le permita continuar con «dignidad» en esta consulta democrática.

Ventura, quien es miembro del Comité Central del PLD, después de varios periodos de ser un miembro activo del Comité Político, hizo referencia a la «experiencia alcanzada» en más de cinco décadas en el partido; doce años en el congreso como representante de Santiago en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

También subrayó la vivencia en diferentes responsabilidades en los gobiernos del PLD; especialmente como ministro de Administración Pública, puesto en el que, según él, junto al equipo que le acompañó lograron «la más profunda reforma histórica, al servicio de los ciudadanos y de la administración pública dominicana».

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