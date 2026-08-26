Venta Wolves puede dar A-Rod más dinero que como atleta

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.– Alex Rodríguez podría estar ante uno de los negocios más lucrativos de su carrera, incluso por encima de los ingresos que obtuvo durante sus 22 temporadas como jugador de Grandes Ligas.

Los Minnesota Timberwolves y las Minnesota Lynx serán transferidos a una nueva estructura de propiedad encabezada por el empresario Marc Stad, quien acordó adquirir la participación mayoritaria de Marc Lore en una operación que valora ambas franquicias en US$4,500 millones. Rodríguez permanecerá como propietario y, además, incrementará su participación.

El salto en el valor de la franquicia resulta extraordinario. Lore y Rodríguez acordaron inicialmente adquirir los equipos por una valoración de US$1,500 millones, operación que finalmente recibió la aprobación de la NBA en junio de 2025. En apenas unos años, la valoración se ha triplicado.

Para Rodríguez, la operación representa una oportunidad de seguir capitalizando una inversión que comenzó después de su exitosa carrera en el béisbol. El exjugador, 14 veces All-Star y campeón de la Serie Mundial, desarrolló desde sus años como pelotero una amplia actividad empresarial a través de A-Rod Corp y otras inversiones.

Aunque no se ha divulgado cuánto recibirá exactamente Rodríguez —porque no está vendiendo su participación—, el incremento del valor de los Wolves aumenta significativamente el patrimonio asociado con su inversión.

La nueva estructura mantendrá a Rodríguez como una figura central del grupo propietario, mientras Marc Stad asumirá el control mayoritario y Marc Lore conservará una participación minoritaria. La transacción todavía requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA.

El caso de los Timberwolves refleja, además, el espectacular incremento del valor de las franquicias deportivas estadounidenses. La organización pasó de una valoración de US$1,500 millones a US$4,500 millones, en un momento en que las ventas de equipos de la NBA están alcanzando cifras históricas.

of-am