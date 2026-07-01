Venezuela: Se elevan a 2.300 fallecidos por los terremotos

CARACAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) – Las autoridades de Venezuela han elevado este martes a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha precisado en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.

Asimismo, ha señalado que las familicias damnificadas ascienden a 12.841, después de que se hayan producido más de 780 réplicas desde el pasado 24 de junio.

DECLARA 7 DÍAS DE LUTO

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este miércoles siete días de luto oficial por los muertos tras el doble terremoto.

«Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18.00 (hora local) de hoy», ha indicado en sus redes sociales.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos (…) En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos», ha agregado la mandataria.