Venezuela: Presidenta promete nuevas viviendas damnificados

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CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para las familias que perdieron sus hogares por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió la zona norte del país el miércoles pasado.

El anuncio se produjo durante la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas, mientras continúan las tareas de evaluación de daños, rescate y asistencia humanitaria.

«El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año», afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por el canal estatal VTV. Explicó que el objetivo es ofrecer una respuesta habitacional para las personas que perdieron sus viviendas a causa del desastre.

Rodríguez informó además que el Gobierno mantiene reuniones con expertos y organismos internacionales que presentan alternativas para brindar soluciones habitacionales de carácter inmediato. “Estamos en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas”, expresó.

Indicó que ingenieros y arquitectos permanecen desplegados en los estados La Guaira, Miranda y Caracas para inspeccionar las viviendas afectadas por los sismos y determinar cuáles pueden seguir habitadas y cuáles requieren reconstrucción o demolición. «Es una labor que debemos abordar en conjunto e inmediato que no tiene postergación, y por eso la instalación de este estado mayor», sostuvo.

El domingo, Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión encargada de inspeccionar las viviendas dañadas por los terremotos. También extendió por una semana la suspensión de clases en las zonas afectadas mientras continúan las evaluaciones sobre la infraestructura educativa y las condiciones de seguridad.

El doble terremoto registrado el miércoles constituye el desastre sísmico más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo. El antecedente más grave correspondía al terremoto de julio de 1967, registrado en las proximidades de Caracas, que provocó la muerte de 245 personas.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, los terremotos también dejaron 5,034 personas heridas, además de miles de familias desplazadas y severos daños en viviendas, edificios públicos y otras infraestructuras de los estados afectados.