VENEZUELA: Piden suspender las sanciones tras terremotos

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CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió suspender las sanciones impuestas al país para facilitar la respuesta al doble terremoto del pasado 24 de junio, que dejó cerca de 3.000 fallecidos.

«Es muy importante insistir que cesen las sanciones contra Venezuela, que podamos acceder con libre capacidad a los recursos del país justamente por este proceso de recuperación», declaró Rodríguez durante una visita a un puesto de mando instalado en la avenida Bolívar de Caracas.

Rodríguez anunció un paquete de medidas económicas para la reconstrucción. Incluye diez “motores” vinculados al proceso de recuperación y la creación de la Gran Misión Venezuela Renace, que integrará las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella. El nuevo programa funcionará como «brazo ejecutor» para la recuperación de viviendas e infraestructuras.

También informó sobre la creación del fondo Venezuela Renace, que se nutrirá de recursos bloqueados en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales. El fondo estará destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el «doblete sísmico».

Entre las medidas, el Gobierno otorgará una asignación mensual por seis meses a las personas más afectadas. Además, la banca pública y privada activará la cartera hipotecaria con hasta 80% de subsidio. Rodríguez decretó la prohibición de exportar materiales de construcción.

«Entra Venezuela en un proceso de recuperación de infraestructuras, de viviendas», afirmó.

Sobre el sector petrolero, señaló que continúa «recuperándose». Este segundo trimestre el crecimiento supera el 9%, y es más de 10% superior al mismo período del año pasado.

«Venezuela va a renacer y se va a levantar sobre el dolor, sobre el alma herida», concluyó Rodríguez en declaraciones a Venezolana de Televisión.