Abinader inaugura obras salud, vialidad y titulación de terrenos

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MONTECRISTI, República Dominicana. – El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una jornada de inauguraciones en la provincia Montecristi, donde dejó en funcionamiento importantes obras de infraestructura vial, salud y programas de titulación de terrenos, como parte del plan de desarrollo que impulsa el Gobierno en la Línea Noroeste.

REMOZAN HOSPITAL DE GUAYUBÍN Y AMPLÍAN ÁREA DE EMERGENCIA

En Guayubín, el mandatario, acompañado del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, entregó el remozamiento general del Hospital Municipal de esa localidad, junto a una nueva área de emergencia.

Las autoridades explicaron que la intervención forma parte de las acciones para fortalecer la Red Pública de Salud, con el objetivo de garantizar servicios médicos más eficientes, modernos y accesibles para los habitantes de la provincia Montecristi.

INAUGURAN CARRETERA PALO VERDE–LAGUNA VERDE

Posteriormente, el presidente Abinader inauguró la carretera Palo Verde–Laguna Verde, una obra largamente reclamada por las comunidades de la zona y que busca mejorar la conectividad en la Línea Noroeste.

La infraestructura vial está orientada a dinamizar el transporte, facilitar el acceso a servicios básicos y fortalecer las actividades productivas locales, además de apoyar el desarrollo logístico vinculado al puerto de Manzanillo, considerado uno de los ejes estratégicos del Gobierno para el crecimiento económico de la región.

ABINADER DESTACA TRANSFORMACIÓN DE MONTECRISTI

Durante la jornada, el jefe de Estado afirmó que el proceso de transformación que vive la provincia de Montecristi, impulsado por las inversiones públicas y el desarrollo del puerto de Manzanillo, representa una oportunidad histórica para el presente y el futuro de la región.

Sostuvo que estas iniciativas buscan generar empleo, mejorar la calidad de vida de la población y crear condiciones favorables para el desarrollo sostenible de las comunidades fronterizas.

ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN PEPILLO SALCEDO

En otro acto realizado en el municipio de Pepillo Salcedo, el mandatario entregó 400 certificados de títulos de propiedad a igual número de beneficiarios, acción que impactará de manera directa a unas 1,600 personas.

El programa de titulación busca fortalecer la seguridad jurídica de las familias dominicanas, garantizar el derecho de propiedad y aumentar el valor patrimonial de los terrenos entregados.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL NOROESTE

Con esta agenda de trabajo en Montecristi, el presidente Abinader reafirmó el compromiso del Gobierno con el desarrollo integral de la Línea Noroeste, mediante inversiones en infraestructura vial, salud y regularización de la propiedad, en coordinación con las instituciones del Estado.

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