Advierte «la venganza divina contra EEUU e Israel está cerca»

Ali Azmaei hizo la advertencia este 4 de julio del 2026 durante los actos fúnebres del asesinado líder supremo iraní.

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TEHERÁN.- El comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Ali Azmaei, aseguró que la «venganza divina» contra Estados Unidos e Israel «no está lejos», durante un mensaje difundido con motivo de los actos fúnebres por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

«Tenemos la firme certeza de que la venganza divina contra el terrorista Estados Unidos y el ilegítimo régimen sionista está cerca, y que la bandera de la verdad seguirá en alto», expresó el alto mando militar.

Azmaei afirmó que los efectivos de la Armada del CGRI, encargados de la seguridad del estratégico Estrecho de Ormuz, renovaron su compromiso de continuar el legado de Jameneí «con fortaleza y perseverancia», siguiendo los ideales del dirigente fallecido.

LOS SERES HUMANOS MÁS PERVERSOS Y MALVADOS SOBRE TIERRA

El comandante describió al ayatolá como un líder que dedicó su vida a defender los principios de la República Islámica y sostuvo que su muerte no detendrá el camino trazado por la revolución iraní.

Asimismo, responsabilizó a Estados Unidos e Israel del asesinato de Jameneí, al calificar a sus presuntos autores como «los seres humanos más perversos y malvados sobre la faz de la Tierra». Agregó que ese hecho «no logró obstaculizar el camino de la verdad», sino que provocará una respuesta que, según afirmó, llegará «ante la justicia divina y la ira del pueblo iraní».

Los pronunciamientos se producen mientras continúan en Irán los actos de duelo por la muerte del líder supremo, fallecido durante los primeros ataques de la ofensiva militar estadounidense-israelí iniciada el pasado 28 de febrero, según la versión oficial iraní.

an/am