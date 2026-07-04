Salud insta población a tomar medidas y evitar golpes de calor

Recordó que entre las recomendaciones principales están mantenerse bien hidratado durante todo el día y consumir agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

Asimismo, aconsejó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, permanecer en lugares frescos o bien ventilados y utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

También recomendó ventilar los espacios durante las horas de menor calor, reducir la actividad física intensa en los períodos de mayor temperatura y protegerse con sombrero, gafas de sol y protector solar.

Además de, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína o energizantes, ya que pueden favorecer la deshidratación, explicó el ministerio en una nota de prensa.

¿CUÁNDO OCURREN LOS GOLPES DE CALOR?

Los golpes de calor ocurren cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura debido a la exposición prolongada al calor o al esfuerzo físico en ambientes calurosos, casos en los que se «requiere atención médica inmediata».

Entre los principales signos de alerta se encuentran la temperatura corporal elevada, piel caliente y seca, dolor de cabeza, mareos, confusión, náuseas, calambres musculares y, en los casos más graves, pérdida del conocimiento.

Ante la presencia de estos síntomas recomendó trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, aflojar su ropa, aplicar compresas o paños húmedos para ayudar a disminuir la temperatura corporal y, si se encuentra consciente, ofrecerle agua.

Asimismo, ante estos síntomas, el ministerio recomendó buscar asistencia médica de inmediato.

La institución también aconsejó mantener una alimentación ligera, priorizando frutas y vegetales con alto contenido de agua, como sandía, melón, piña, pepino y lechuga, así como reforzar las medidas de higiene personal para prevenir irritaciones en la piel y otros malestares asociados al calor.

Frente a las altas temperaturas también llamó a evitar situaciones de estrés intenso y el consumo de bebidas muy calientes.