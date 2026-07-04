Llega vuelo humanitario con 50 dominicanos y 12 venezolanos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Un vuelo humanitario arribó a la República Dominicana con 62 pasajeros, entre ellos 50 ciudadanos dominicanos y 12 venezolanos, como parte de un operativo coordinado de asistencia y retorno seguro de personas en situación de vulnerabilidad.

La operación fue ejecutada bajo coordinación de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, junto a organismos de cooperación internacional y apoyo logístico de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Las autoridades informaron que el traslado se realizó en condiciones controladas y con protocolos humanitarios, garantizando la atención médica y la seguridad de todos los pasajeros durante el viaje.

Los ciudadanos dominicanos repatriados fueron recibidos por personal de migración y seguridad en el aeropuerto de llegada, donde se les ofreció asistencia para su reintegración al país, mientras que los ciudadanos venezolanos fueron incluidos en el esquema de retorno asistido coordinado con las autoridades correspondientes.

El operativo forma parte de las acciones de cooperación internacional y gestión migratoria que buscan atender casos humanitarios y facilitar el retorno seguro de personas afectadas por situaciones de movilidad irregular o emergencia.

Las autoridades no reportaron incidentes durante la operación, que se desarrolló de manera ordenada y bajo supervisión institucional.

of-am