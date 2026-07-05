¿Está en quiebra la economía de RD? (OPINION)

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POR MARCELINO LARA

Es la pregunta que algunos trápalas de la presente administración de gobierno deberían responder al pueblo dominicano, después de aprobar la Ley 30-26 de reforma tributaria para sacar 60 mil millones de pesos de los bolsillos de los contribuyentes, en su mayoría pertenecientes a la clase media.

Por lo visto, tiene más importancia seguir aumentando el gasto público corriente del gobierno que aumentar las posibilidades de consumo de todos los dominicanos.

Mientras las familias dominicanas se endeudan para poder comprar alimentos, para pagar servicios de salud, de educación, de transporte, de agua, de teléfono y de energía eléctrica, entre otros, el gobierno dominicano se endeuda para pagar nóminas públicas, intereses de la deuda, subsidios, exenciones, y transferencias.

Sin olvidar el excesivo gasto en publicidad y en pensiones especiales a personas que nunca han trabajado en el estado.

Continuar esta fiesta irresponsable de endeudamiento, y aún así, seguir metiendo las manos del gobierno en el bolsillo de los contribuyentes, en un escenario en que la economía crece por debajo de la inflación pero también por debajo de su nivel potencial, nos está conduciendo por el peligroso camino de la quiebra económica.

Son 325 mil millones de pesos, y subiendo, que debemos buscar los dominicanos anualmente para pagar intereses de la creciente deuda pública. Esa es una cifra financieramente insostenible y presupuestariamente imposible.

Hasta aquí nos ha traído la irresponsabilidad de una politica económica sustentada en el aumento excesivo y permanente del gasto público corriente a partir de agosto 2020. Ahora estamos muy cerca del precipicio y toca a los contribuyentes de clase media pagar la francachela de la irresponsabilidad de nuestros gobernantes.

Y eso no es justicia tributaria, ni tampoco plan anti crisis, ni programa para favorecer a clase media. Es más bien una vesania, una tomadura de pelo, un aprovechamiento de una circunstancia creada por el mismo gobierno, que termina dañando a toda la sociedad.

Ahora resulta que la quiebra nos amenaza a todos, y ya van 19 mil empresas formales que han quebrado en el periodo 2020-24 según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), haciendo desaparecer 152 mil empleos.

Voracidad

Y todo esto ocurre en medio de una desesperada voracidad tributaria del gobierno que obliga a microempresas a pagar 5 mil pesos, aún sin tener ingresos, para cumplir con una Ley de desechos sólidos aprobada de forma apabullante por su mayoría congresional. Y tomándose atribuciones que corresponden a los ayuntamientos.

Es cada vez más obvia la desesperación financiera de las actuales autoridades gubernamentales, se puede notar en las improvisadas decisiones tomadas permanentemente para obtener dinero de donde sea y como sea, aunque todavía nadie entiende para que tiene este gobierno guardado más de 300 mil millones de pesos en el banco del estado?

Tampoco entendemos por qué en mayo fue duplicado el gasto en publicidad ni por qué en ese mismo mes se repartieron miles de millones de pesos en jugosas bonificaciones, y todavía es más difícil de entender el por qué sigue creciendo la nómina del sector público, si estamos en tan malas condiciones?

Después de observar este comportamiento contradictorio, necesariamente nos tendremos que preguntar: Que tan crítica es la situación financiera del gobierno? Será que nos está tomando el pelo?

La única verdad es, que los gobiernos nunca quiebran, pero si quiebran las empresas por culpa de los malos gobiernos. También quiebran las familias por los impuestos y la inflación que generan los gobiernos.

Estamos viviendo un escenario económico en el que el único que puede gastar a manos llenas es el gobierno, mientras el resto de la sociedad languidece.

Por esa razón, mientras el paquete de café sube a 400 pesos, haciendo difícil su consumo para un gran segmento poblacional, una empresa subsidiada del gobierno ( ETED Dominicana), hace una compra millonaria de café para sus empleados. Es una burla al pueblo dominicano.

En definitiva, sólo el gobierno y sus funcionarios tienen el privilegio de gastar a manos llenas, mientras el consumo privado casi desaparece. Es la triste realidad.

jpm-am