CHILE: Matan dominicano a balazos dentro de su domicilio

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SANTIAGO DE CHILE.- Un dominicano de aproximadamente 40 años fue asesinado a balazos la noche de este sábado al interior de su domicilio en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, confirmó la Fiscalía Centro Norte.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando al menos cuatro sujetos descendieron de dos vehículos e ingresaron por el pasaje hasta el inmueble de la víctima, donde efectuaron múltiples disparos.

El hombre recibió tres impactos balísticos en la zona del tórax, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Se encontraba junto a su pareja y familiares al momento del ataque.

«Se pudo establecer que de dos vehículos descienden cuatro personas e ingresan por el pasaje para posteriormente ingresar al domicilio de la víctima, lugar en donde efectúan múltiples disparos», explicó el fiscal Gonzalo Gutiérrez Sandoval, de la Fiscalía Centro Norte.

Durante el ataque, una segunda persona resultó herida tras recibir un impacto balístico en una pierna. Fue trasladada por personal del SAMU hasta el Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital.

El caso es investigado por la Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni identificadas.

Según informó el Ministerio Público, la víctima se encontraba en situación migratoria regular en el país y no registraba antecedentes policiales. Una de las hipótesis que maneja la investigación apunta a un posible sicariato o ajuste de cuentas.

Las autoridades se encuentran revisando cámaras de seguridad del sector para identificar las placas patentes de los vehículos involucrados y dar con el paradero de los autores.