VENEZUELA: Lluvias provocan inundaciones y desbordan ríos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CARACAS.- Las intensas lluvias registradas desde las 05:00 de la madrugada (hora local) de este domingo provocaron graves inundaciones en el municipio de Unda, en la zona alta del estado Portuguesa, dejando más de 100 familias damnificadas, varias comunidades anegadas y daños severos en las principales vías de comunicación, según medios locales.

La situación afectó especialmente al sector La Recta y a la comunidad Los Bendecidos, donde el desbordamiento de una quebrada inundó viviendas y causó la pérdida de enseres y pertenencias. Según el alcalde del municipio, Edward Giménez, no se registraron pérdidas humanas, aunque la totalidad de las familias del sector resultaron afectadas.

El caudal de los ríos Chabasquén y Chabasquencito aumentó de forma significativa, mientras que las quebradas Los Guédez y La Escuelita 3 también se desbordaron, manteniendo en alerta a los organismos de emergencia. Hasta el momento se han acumulado 114 milímetros de lluvia, con precipitaciones que continúan de forma moderada.