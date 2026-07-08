VENEZUELA: Aumentan a más de 3.800 muertos en terremotos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CARACAS 9 Jul.- Las autoridades venezolanas han elevado este miércoles a más de 3.800 el número de víctimas mortales derivadas de los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa de Venezuela, mientras que la cifra de personas heridas se mantiene en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado en rueda de prensa de que son concretamente 3.811 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos terremotos –126 más con relación al balance anterior– y a 16.740 las víctimas heridas tras los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, 17.907 personas que han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación «muy severa», según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.102 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

Con relación a los campamentos transitorios, Rodríguez ha asegurado que Caracas está «tratando aceleradamente de corregir si se presenta alguna situación u obstáculo, para que cuando la gente llegue a los campamentos sienta la tranquilidad de que hay una mano amiga aferrando la suya».

Son casi 17.000 las personas que se encuentran distribuidas en alguno de los 61 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas. Allí, ha defendido, se hace evidente el «fuerte impacto psicológico» que han sufrido los damnificados, por lo que ha puesto en valor la puesta en marcha de canales telefónicos de asistencia con profesionales de la salud mental

of-am