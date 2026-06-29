Venezuela agradece solidaridad internacional tras terremotos

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CARACAS.- El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, expresó el “más sincero agradecimiento” por la solidaridad de varios países tras el doble terremoto que la semana pasada golpeó el centro de la costa venezolana y que deja casi 1.500 muertos.

“La solidaridad es el acto de amor más grande entre los pueblos”, afirmó Gil en redes sociales, citando a la escritora nicaragüense Gioconda Belli y su frase “la solidaridad es la ternura de los pueblos”.

Gil agradeció “a cada nación, gobierno e institución internacional que ha respondido con el envío de ayuda humanitaria y personal especializado”.

“Estos profesionales están colaborando estrechamente con los cuerpos de rescate y los voluntarios venezolanos, cuyo trabajo heroico hemos podido constatar en nuestro recorrido por nuestra querida La Guaira”, la zona más afectada, señaló.

“Nuestro eterno agradecimiento va dirigido a todos los rescatistas y a quienes nos han extendido una mano amiga. ¡Gracias por estar a nuestro lado en estos momentos difíciles!”, remató.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el domingo que Venezuela ha recibido ayuda directa de 24 países tras los sismos del jueves en el centro de la costa. En muchos casos, la asistencia llegó en forma de equipos de rescate especializados.