Velocista Marileidy Paulino conquista Grand Prix Mónaco

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MÓNACO.- La velocista dominicana Marileidy Paulino volvió a imponer su dominio en los 400 metros planos al conquistar este viernes el Grand Prix de Mónaco, correspondiente a la Liga Diamante, con un tiempo de 48.67 segundos, marca que además estableció un nuevo récord de la reunión.

Paulino protagonizó una actuación sobresaliente en la pista monegasca, reafirmando su condición de una de las principales figuras mundiales de la prueba de una vuelta al óvalo y sumando otro triunfo de prestigio internacional a su carrera.

La campeona olímpica dominicana mantuvo un ritmo dominante durante la competencia y cruzó la meta con una de las mejores marcas de la temporada, demostrando nuevamente su consistencia en los grandes escenarios del atletismo mundial.

Con esta victoria, Paulino continúa fortaleciendo su preparación competitiva y su camino hacia los principales compromisos atléticos del calendario internacional, mientras mantiene a la República Dominicana en los primeros planos del atletismo mundial.

La atleta oriunda de Nizao, provincia Peravia, se ha convertido en una de las deportistas dominicanas más exitosas de la historia, con títulos olímpicos y mundiales, además de múltiples triunfos en la Liga Diamante.

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