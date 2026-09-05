Velocista Marileidy Paulino busca título en Liga Diamante

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Santo Domingo, 5 sep.- Los dominicanos seguirán la actuación de la campeona olímpica Marileidy Paulino en Bruselas, Bélgica, donde se disputará la final de los 400 metros de la Liga Diamante, trascendió hoy.

Paulino buscará conquistar por cuarta ocasión consecutiva el título de una de las principales series atléticas del mundo.

La velocista llega a la cita como líder del ranking mundial y después de imponerse en las cinco pruebas de la temporada en las que compitió dentro de la Liga Diamante, resultados que la colocan entre las principales favoritas para subir a lo más alto del podio.

La muchacha oriunda de Don Gregorio, en el municipio de Nizao, provincia de Peravia, también ha mostrado una notable regularidad en la presente campaña, con seis carreras por debajo de los 49 segundos, registro que confirma su protagonismo en la especialidad.

Conquistó el título de la Liga Diamante en 2022, 2023 y 2024, por lo que un triunfo en Bruselas le permitiría ampliar su dominio en los 400 metros y sumar una cuarta corona consecutiva.

La carrera en la que participará la especialista en 400 metros está prevista para las 14:04, hora local.

Después de la final, Paulino viajará a Budapest, Hungría, donde participará del 11 al 13 de septiembre en la primera edición del Ultimate Championship, nuevo certamen de World Athletics que reunirá a varias de las principales figuras del atletismo internacional.

of-am