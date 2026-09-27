Unámonos en oración: 40 Días por la Vida

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Hay ofensas que hieren de manera especial el corazón de Dios. Matar inocentes, niños que aún no han visto la luz del sol, es una de ellas. La cultura de la muerte avanza por todas las latitudes del planeta y amenaza también a nuestra tierra.

La República Dominicana, que siempre ha defendido la vida desde la concepción en su Constitución, enfrenta como el resto del mundo corrientes que pretenden despenalizar el aborto bajo tres causales. No existe razón alguna que justifique quitarle la vida a una criatura a quien Dios ya se la ha dado. “No matarás” es un mandamiento claro e innegociable.

Frente a esta realidad nace una respuesta espiritual poderosa: la campaña 40 Días por la Vida. No es una simple movilización. Es una jornada de oración y ayuno de cuarenta días, inspirada en los cuarenta días de Moisés en el monte Sinaí y en los cuarenta días de Jesucristo en el desierto.

Su fuerza no está en el grito ni en la confrontación, sino en la intercesión perseverante y pacífica. Desde 2004, más de mil ciudades en el mundo se han unido a esta causa. Los frutos son contundentes: 26.545 vidas salvadas, 187 clínicas de aborto cerradas, 278 trabajadores de esas clínicas que abandonaron su trabajo y un número creciente de mujeres que, después de un aborto, buscan sanación.

Campaña de Todos los Santos

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 inició en Santo Domingo la versión “Campaña de Todos los Santos – Otoño 2026”. Se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre frente al Congreso Nacional, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El arranque contó con la bendición del Reverendo Padre Mario De La Cruz Campusano, vicario episcopal de la Pastoral Familia y Vida y asesor espiritual de 40 Días por la Vida Santo Domingo, junto a voluntarios, feligreses de la parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo y la directora de campaña, Yordelis Coss.

La República Dominicana “Belén de América”, tierra donde la cristiandad echó raíces profundas en el continente de la esperanza tiene una historia de respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Damos gracias a Dios porque nuestro Código Penal fue aprobado sin las causales del aborto. Pero la amenaza no ha desaparecido. Un reducido grupo de orantes se turna frente al Congreso para pedir que esa amenaza nunca se concrete. La inmensa mayoría podemos unirnos desde nuestras casas, parroquias y lugares de trabajo en un mismo y poderoso clamor.

Esta es una invitación urgente y esperanzadora. No se trata solo de oponerse a una ley. Se trata de pedir la conversión de los corazones, de interceder por las madres en crisis, por los legisladores, por los médicos y por toda nuestra sociedad. Podemos ayunar, rezar el rosario, ofrecer nuestras intenciones diarias y, quienes puedan, acompañar físicamente la vigilia frente al Congreso.

Hoy elevamos una súplica particular: Señor de la vida, te pedimos que la República Dominicana permanezca fiel a tu mandamiento. Que nunca caiga en el flagelo del aborto. Que nuestras leyes sigan protegiendo al más débil. Que la cultura de la muerte no encuentre cabida en nuestra tierra. Transforma los corazones endurecidos y suscita una primavera de vida en toda América Latina.

Cuarenta días. Una misma oración. Un mismo clamor. La batalla es espiritual y se gana de rodillas. Únete. Ora. Ayuna. Intercede. Porque cada vida importa, y porque nuestro país merece seguir siendo un faro de respeto a la dignidad humana desde el primer instante de su existencia.

La vida siempre vale la pena. Y Dios escucha el clamor de su pueblo.

jpm-am