Ve aumento ISR coloca RD entre países con mayor carga fiscal

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SANTO DOMINGO.- El aumento del Impuesto Sobre la Renta a 30% para empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones coloca a la República Dominicana entre las naciones con las tasas corporativas más altas del munco, advirtió el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenidas (CREES).

El economista Miguel Collado di Franco, vicepresidente ejecutivo del CREES, explicó que, de 162 países analizados, 122 aplican tasas inferiores a la que regirá en el país a partir de 2027. Esto significa que el 75% de las economías del mundo tiene una carga fiscal empresarial menor que la dominicana.

“Economías que compiten directamente por atraer inversión y capital, como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Paraguay e Irlanda, mantienen tasas entre 8.5% y 12.5%. Esa diferencia nos deja en desventaja”, señaló Collado di Franco durante su participación en el programa D´AGENDA, que conduce Héctor Herrera Cabral y se transmite por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya.

Incertidumbre para la inversión

El economista indicó que, aunque el incremento se presenta como temporal, los cambios frecuentes en las reglas tributarias generan incertidumbre en las decisiones de inversión, sobre todo en proyectos de largo plazo.

“Con 27%, República Dominicana ya estaba por encima del 67% de los países más grandes del mundo. Con 30% a las empresas grandes, pasamos al 75%. Esto seguirá empujando inversiones hacia sectores con incentivos fiscales y crea distorsiones adicionales”, puntualizó.

Críticas al diseño de la Ley 30-26

Collado di Franco sostuvo que la Ley 30-26 establece dos tasas diferenciadas dentro del régimen ordinario: 27% para un grupo de contribuyentes y 30% para otro. Además, mantiene el esquema de anticipos, que calificó como “odioso” porque obliga a las empresas a adelantar al fisco recursos que podrían destinarse a actividades productivas.

“Esta ley tiene una vocación totalmente fiscalista. No corrige distorsiones ni reduce costos a la economía. El concepto de procrecimiento no es consistente con lo que establece la norma”, afirmó.

Recordó que el ISR corporativo subió a 29% con la reforma de 2009, bajó a 27% en 2013 y ahora se eleva a 30% hasta 2029, año en que se prevé una reforma tributaria estructural.

Ahorro prometido no se concretiza

El CREES también cuestionó el plan de austeridad anunciado por el gobierno en abril, que prometía contener RD$40,000 millones de gasto por la situación en Medio Oriente.

“No se le puso nombre y apellido a ese gasto ni se presentó un presupuesto reformulado. Los reportes semanales de la Dirección General de Presupuesto indican que el gasto sigue al mismo ritmo. No es casualidad que ahora se quiera recaudar un monto similar con la Ley 30-26”, dijo Collado.

Combustibles: pide reformar cálculo de precios

El vicepresidente del CREES propuso además reformar la metodología para fijar los precios de los combustibles y mejorar la información que se ofrece al consumidor.

“Los impuestos representan más de la tercera parte del precio final de un galón de gasolina premium. Hace falta una reforma importante en el cálculo. En países como Guatemala los precios son libres y reflejan mejor las variaciones internacionales”, explicó.

Collado abogó por un mercado con precios de referencia y mayor transparencia, sin márgenes fijados por normativa, para eliminar distorsiones y reducir la carga tributaria que hoy pesa sobre los combustibles.