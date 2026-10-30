Otra vaguada provoca lluvias en varias provincias dominicanas

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada provoca este viernes aguaceros moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en varias provincias de República Dominicana.

Las precipitaciones se han registrado durante la mañana en localidades del litoral costero caribeño, pero disminuirán gradualmente, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde, afectarán principalmente a La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, Azua, San Juan, Elías Piña, La Vega, Duarte, Monseñor Nouel, Samaná y el norte del Gran Santo Domingo.

RECOMENDACIONES

Las autoridades meteorológicas descontinuaron los niveles de alerta e informaron que persistirá un ambiente caluroso, por lo que recomendaron ingerir suficiente agua, usar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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