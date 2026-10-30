EU insta a sus ciudadanos en RD a tomar precauciones por robos

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SANTO DOMINGO.- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana recomendó este viernes a sus ciudadanos que viajen al país mantenerse atentos a las tendencias delictivas reportadas y tomar precauciones para proteger su seguridad personal, ante informes de viajeros que han sido víctimas de robos, agresiones sexuales y casos en los que habrían sido drogados.

La sede diplomática señaló, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, que recibe periódicamente reportes de ciudadanos estadounidenses y otros viajeros que han sufrido este tipo de situaciones, algunas veces de manera combinada.

Según la advertencia, en determinados casos los agresores contactan a sus víctimas mediante aplicaciones de citas o las conocen en bares y discotecas para posteriormente cometer los delitos.

LUGARES DONDE SE HAN REGISTRADO LOS HECHOS

Explicó que los ataques no se limitan a espacios públicos, sino que también se han registrado en viviendas privadas, incluidas propiedades destinadas al alquiler de corta duración, así como en hoteles, moteles y sus alrededores.

Ante esta situación, recomendó a los viajeros prestar atención a su entorno y adoptar medidas de prevención durante su estadía en territorio dominicano.

jt-am