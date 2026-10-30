5 helicópteros salvadoreños están en zona fronteriza de RD

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Santo Domingo, 30 oct (Prensa Latina) .- Cinco helicópteros enviados por El Salvador para apoyar el rescate de cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados por bandas en Haití se encuentran en Jimaní, provincia dominicana de Independencia, informó hoy la prensa local.

Pertenecientes a la Fuerza Aérea Salvadoreña, las aeronaves fueron trasladadas el jueves a la fortaleza El Rodeo, donde opera una unidad del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), cerca de la frontera entre República Dominicana y Haití.

Los helicópteros, de los modelos MD500 y MD530, llegaron al país a bordo de un avión de carga que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.

De acuerdo con la información publicada por un medio que reportó el traslado, las aeronaves fueron transportadas desde El Salvador en un vuelo chárter operado por un Boeing 747-400 de la compañía estadounidense National Airlines.

Su llegada ocurrió en medio del despliegue salvadoreño en Haití para localizar a cuatro ciudadanos de ese país secuestrados el pasado 18 de octubre, tras una emboscada atribuida a pandillas armadas en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

UBICADOS EN ZONA ESTRATÉGICA

El envío de los helicópteros a Jimaní los sitúa en una zona estratégica próxima al territorio haitiano, aunque hasta el momento no se han precisado la fecha de su eventual traslado a la vecina nación ni las condiciones en que participarían en las operaciones.

La crisis de seguridad haitiana, marcada por la expansión de las pandillas armadas y la debilidad de las instituciones estatales, ha motivado diferentes iniciativas de cooperación internacional para enfrentar la violencia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este viernes que la misión desplegada en ese país tiene como objetivo rescatar con vida a cuatro aerotécnicos secuestrados y advirtió que sus fuerzas actuarán contra las pandillas responsables.

Subrayó que su país no pretende invadir Haití ni ejercer control sobre su territorio, recursos naturales o riquezas, sino cumplir una operación de salvamento con las autorizaciones nacionales e internacionales correspondientes, de acuerdo con un despacho de Prensa Latina fechado en San Salvador.

ocs/mpv