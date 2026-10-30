Trump a Bukele: «Haz lo que tengas que hacer en Haití»

Trump habría dado luz verde a Bukele en Haití durante una conversación el pasado martes 27 de octubre, según el medio Axios.

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WASHINTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado verbalmente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a ampliar las operaciones militares de su país en Haití, al decirle: «Haz lo que tengas que hacer», durante una conversación telefónica el pasado martes 27 de octubre, informó Axios.

Según fuentes familiarizadas con la llamada citadas por el medio estadounidense, Bukele contactó a Trump para asegurarse de que Washington no frenaría una eventual ampliación del despliegue militar salvadoreño en territorio haitiano.

La operación busca combatir a las pandillas que controlan amplias zonas de Haití y localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada.

EL SALVADOR PODRÍA TRIPLICAR SUS TROPAS

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a Axios que Trump manifestó su solidaridad y condolencias por la desaparición de los militares. No obstante, la frase atribuida al mandatario estadounidense procede de fuentes consultadas por el medio.

«Bukele no quiere que Estados Unidos le corte de repente las alas por intervenir», explicó una de las fuentes.

El Salvador anunció el miércoles el envío de unos 2,000 soldados a Haití, pero fuentes citadas por Axios indicaron que el contingente podría duplicarse o triplicarse. Esa posibilidad no ha sido anunciada oficialmente por el Gobierno salvadoreño.

OPERACIÓN PARALELA A LA MISIÓN DE LA ONU

Axios informó que un acuerdo bilateral aprobado el miércoles autorizó las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití, mientras comenzaban a llegar unidades especiales y equipos militares.

El contingente operaría paralelamente a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas, y en un escenario donde también participa Vectus Global, empresa de seguridad vinculada al contratista estadounidense Erik Prince.

La iniciativa se desarrolla en medio del deterioro de la seguridad haitiana y de los esfuerzos internacionales por contener el poder de las organizaciones criminales.

an/am