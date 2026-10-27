Vaguada provoca aguaceros y tormentas eléctricas en R. Dom.

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada ocasionará este martes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones de República Dominicana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) asoció las precipitaciones a una vaguada.

En Santo Domingo Oeste se prevén tormentas eléctricas durante la mañana, con temperaturas entre 23 y 30 grados Celsius y una elevada probabilidad de precipitaciones. Para la tarde se esperan nuevos chubascos.

Las lluvias también afectan al Distrito Nacional y otros municipios del Gran Santo Domingo, así como a las provincias La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, donde se registran o se prevén precipitaciones desde las primeras horas del día, con posibilidad de que aumenten de intensidad en horas de la tarde.

En la región Norte, Santiago y Puerto Plata podrían experimentar incrementos de la nubosidad, chubascos y posibles tronadas.

Asimismo, se pronostican aguaceros localmente fuertes y tormentas eléctricas en zonas de La Vega, Monseñor Nouel, San Juan y Monte Plata, debido a condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de nubes de gran extensión vertical.

ALERTAS Y RECOMENDACIONES

El Indomet mantiene alertas y avisos ante la posibilidad de inundaciones repentinas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas en las áreas vulnerables.

Recomendó precaución en las zonas costeras por las condiciones del oleaje y la posibilidad de tormentas.

Exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Asimismo, pidió evitar calles anegadas, ríos y cañadas con corrientes fuertes.

jt-am