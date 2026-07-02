Uso marihuana se normaliza en la R. Dom. pese a prohibición

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SANTO DOMINGO.- El olor a marihuana es cada vez más frecuente en parques, conciertos, universidades, barrios y residenciales de República Dominicana, lo que evidencia que el consumo de esta sustancia pasó de ser poco visible a ocupar espacios importantes del país.

El consumo, cultivo y comercialización de marihuana están prohibidos por la Ley 50-88. La norma contempla penas de cinco a 20 años de prisión y multas de 50,000 a 250,000 pesos para quienes sean sorprendidos cultivando plantaciones.

La ley establece sanciones según la cantidad de plantas. De más de 20 a 100 plantas, las penas van de tres a diez años de prisión y multas de 10,000 a 50,000 pesos. En casos de 20 plantas o menos, las sanciones son de dos a cinco años de prisión y multas entre 2,000 y 10,000 pesos, según las circunstancias.

Conforme un reportaje de Diario Libre, la preocupación no se limita a las incautaciones ni al desmantelamiento de plantaciones. El problema principal es la normalización del consumo, el inicio a edades tempranas, la falta de políticas preventivas sostenidas y los efectos cuando el uso se convierte en dependencia.

La penalidad por marihuana en sus distintas modalidades también rige en otros países de América Latina como Bolivia, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde el cultivo y la comercialización siguen sancionados.

Pese a las normas, la marihuana es la segunda droga más decomisada en República Dominicana entre 2021 y el primer trimestre de 2026, según datos publicados por Diario Libre.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) registra que en ese periodo se incautaron 35,141.15 kilogramos de marihuana.

Esa cifra no incluye la mayor incautación registrada hasta ahora: un sembradío desmantelado recientemente en las lomas de San José de Ocoa, con un peso superior a 13,800 libras. La operación se ejecutó en el distrito municipal El Pinar, en una labor conjunta del Ministerio Público y la DNCD, detalla Diario Libre.

El hallazgo se relaciona con un operativo de junio en la misma demarcación, donde se desmanteló otra plantación con unas 3,000 plantas. En esa zona montañosa se han eliminado cultivos que superan las 18,000 plantas, según las autoridades.

Entre los mayores decomisos también figura un cargamento de 4,836 libras ocupado en mayo de 2025 por agentes de la DNCD y miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) en la carretera Pedernales-Oviedo, próximo a Los Olivares.

La droga estaba camuflada en 1,043 paquetes ocultos en un camión cisterna. Las autoridades lo calificaron como uno de los mayores decomisos de marihuana realizados en la zona fronteriza, consigna Diario Libre.