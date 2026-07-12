UNIREMHOS gradúa otros 612 profesionales; 374 enfermería

Del total de graduados este 10 de julio del 2026, 596 corresponden a programas de grado.

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SANTO DOMINGO.– La Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS) celebró su sexagésima séptima graduación ordinaria, en la que invistió a 612 nuevos profesionales de programas de grado, postgrado y técnico superior, quienes se incorporarán al ejercicio profesional en distintas áreas del conocimiento.

Del total de graduados, 596 corresponden a programas de grado, 16 a postgrado y uno al programa de Técnico Superior en Enfermería.

Entre las carreras con mayor número de egresados destaca Enfermería, con 374 nuevos profesionales, además de titulaciones en Medicina, Odontología, Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Mercadología, Comunicación Social, Sistemas Comunicacionales y Educación.

LLAMADO AL LIDERAZGO Y LA ÉTICA

Durante la ceremonia, el rector de UNIREMHOS, doctor Wady Ramírez, afirmó que los graduandos culminan su formación en un contexto de profundos cambios tecnológicos, económicos y sociales, por lo que los exhortó a ejercer un liderazgo sustentado en la ética, el compromiso y el servicio.

Asimismo, advirtió sobre los efectos de la polarización en la sociedad e instó a los egresados a mantener una búsqueda permanente de la verdad, respetar la dignidad humana y contribuir a la construcción de un mejor futuro para las próximas generaciones.

«El título que hoy reciben no es solo un reconocimiento; es una responsabilidad», expresó Ramírez, al motivarlos a poner sus conocimientos al servicio del país con integridad y sensibilidad social.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

En representación de los graduandos habló Vianny Pamela Monero Nivar, egresada de la Licenciatura en Enfermería, quien obtuvo un índice académico de 4.0 y la distinción Summa Cum Laude, la más alta de la promoción.

En el nivel de postgrado fueron investidos 16 profesionales: 13 en la Maestría en Salud Pública y tres en la Maestría en Enfermería Pediátrica.

an/am