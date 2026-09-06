Unión Europea y RD fortalecen cooperación para tierras raras

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Santo Domingo, 6 sep.- República Dominicana y la Unión Europea (UE) acordaron fortalecer la cooperación científica y técnica para evaluar el potencial de recursos minerales del país bajo criterios de sostenibilidad y protección ambiental, informó hoy la Cancillería.

El acuerdo contempla estudios de caracterización y evaluación de tierras raras, galio y escandio presentes en depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, en la región suroeste.

La iniciativa quedó establecida mediante una Declaración Conjunta suscrita por el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, durante un acto celebrado en la sede de la Cancillería, con la participación del titular de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

EL PROYECTO

El proyecto de caracterización mineralógica tendrá un costo total de 538 mil 709,50 euros, financiado mediante aportes de la Unión Europea, el Gobierno dominicano y la Universidad de Barcelona.

Los recursos serán destinados a actividades técnicas y científicas, análisis especializados, investigaciones en territorio dominicano, adquisición de insumos y transferencia de conocimientos al personal técnico nacional.

«Para República Dominicana, conocer nuestros recursos es el primer paso para poder tomar buenas decisiones sobre ellos», destacó Bisonó, quien subrayó la necesidad de contar con información científica sólida y garantizar que cualquier decisión futura responda a criterios de sostenibilidad, transparencia, protección del medio ambiente e interés nacional.

UE CONTEMPLA GENERAR CONOCIMIENTOS

Por su parte, el embajador de la UE señaló que la cooperación contempla generar conocimientos, transferir tecnología y fortalecer las capacidades nacionales para que el país pueda adoptar decisiones informadas sobre el futuro de sus recursos.

La Declaración Conjunta reconoce además el contrato de subvención suscrito con la Universidad de Barcelona para la caracterización mineralógica de las tierras raras, el escandio y el galio.

Asimismo, las partes manifestaron interés en impulsar iniciativas para fortalecer las capacidades nacionales, formular instrumentos destinados a proyectos de desarrollo minero sostenible y promover planes de cooperación internacional no reembolsable.

of-am