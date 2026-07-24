UNICARIBE impulsa el debate futuro las zonas francas en RD

La actividad fue desarrollada en UNICARIBE este 23 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO. La Universidad del Caribe (UNICARIBE) realizó el seminario-taller Gestión de Zonas Francas 4.0: Innovación, Competitividad y Futuro para la República Dominicana.

El propósito de la actividad fue analizar las nuevas dinámicas del comercio internacional y las oportunidades que representan para el país las cadenas globales de valor.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Claudia Pellerano, afirmó que el sector continúa siendo un pilar para la generación de empleos, la atracción de inversiones y el crecimiento de las exportaciones.

Señaló que la competitividad actual depende de factores como la productividad, la logística, la innovación y la disponibilidad de talento especializado.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la formación de técnicos y mandos medios para responder a las necesidades de industrias como dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica y servicios globales.

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Johannes Kelner, resaltó que el país posee una sólida plataforma exportadora, aunque enfrenta el reto de avanzar hacia operaciones más sofisticadas y basadas en tecnología y conocimiento.

Durante la conferencia magistral, el especialista internacional Juan Opertti explicó que las Zonas Francas 4.0 deben evolucionar hacia ecosistemas integrados de innovación, logística y servicios de alto valor agregado.

Entre las tendencias identificadas citó el nearshoring, la inteligencia artificial, la automatización y el modelo speed to market.

El director de UNICARIBE Executive Programs, Enrique Darwin Caraballo, señaló que la academia debe desempeñar un rol más activo en la formación del talento y en el diseño de políticas públicas, contribuyendo al desarrollo productivo y a las metas nacionales contempladas en la iniciativa Meta RD 2036.

an/am