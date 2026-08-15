Matan a balazos un dirigente comunitario y político Alcarrizos

José Nathanael muestra una imagen de su padre, José Fran Valerio, asesinado este 15 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El líder comunitario y dirigente del partido Dominicanos por el Cambio (DXC), José Fran Valerio, fue ultimado a balazos la tarde de este viernes mientras se encontraba en una parada de motoristas fundada por él, en la carretera Duarte, sector Los Alcarrizos.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando, según relató su hijo José Nathanael Valerio, dos personas no identificadas se acercaron a Valerio, quien se encontraba sentado en el lugar.

Dijo que cuando la víctima intentó levantarse, uno de los individuos realizó varios disparos. Uno de los proyectiles lo impactó en la parte posterior del cuello, herida que le provocó la muerte.

Nathanael, uno de los tres hijos del fallecido, explicó que su padre había salido de la vivienda donde residía junto a su madre para dirigirse a la parada, un lugar que frecuentaba durante sus momentos de ocio.

FAMILIA DESCONOCE MOTIVO DEL CRIMEN

El hijo de Valerio afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, su padre no tenía problemas con otras personas ni había recibido amenazas que hicieran prever un ataque.

Señaló que la familia tampoco conoce el motivo del homicidio ni las circunstancias que llevaron a los agresores a cometerlo.

Las autoridades aún no han ofrecido información oficial sobre el avance de las investigaciones. El teléfono celular de Valerio se encuentra en poder de la Policía, que lo examina como parte de las pesquisas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde fue identificado por sus familiares y permanece para los procedimientos correspondientes.

TRAYECTORIA COMUNITARIA Y POLÍTICA

José Fran Valerio era reconocido en Los Alcarrizos por su trabajo social y comunitario, además de su participación política como dirigente de Dominicanos por el Cambio.

Sus familiares destacaron que desarrollaba sus actividades sociales y políticas acompañado frecuentemente de su hijo Nathanael, y que mantenía vínculos con organizaciones, dirigentes y distintos sectores comunitarios del municipio.

El homicidio continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por el caso.

an/am