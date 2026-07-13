UNICARIBE dedica un aula al educador Samuel L. Ferguson

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SANTO DOMINGO.– La Universidad del Caribe (UNICARIBE) rindió homenaje al educador estadounidense Samuel L. Ferguson, una de las figuras más influyentes en la regulación y el desarrollo de la educación superior en Estados Unidos, al designar con su nombre una de las aulas del edificio de posgrado de la institución.

El acto, encabezado por el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., incluyó la develación de la placa conmemorativa del «Aula Samuel L. Ferguson», acompañada de una fotografía del homenajeado y una reseña de su trayectoria profesional. La designación fue aprobada por el Consejo de Directores de la universidad como un reconocimiento permanente a sus aportes al fortalecimiento de la educación superior y a la internacionalización de la institución.

Ferguson dedicó más de cuatro décadas al servicio de la educación superior y la educación para adultos en Estados Unidos. Durante 43 años formó parte del Departamento de Educación del Estado de Florida, donde se desempeñó como director ejecutivo de la Commission for Independent Education (CIE). Desde esa posición impulsó reformas regulatorias, promovió la modernización del sistema de educación superior privada y contribuyó al diseño de políticas públicas que posteriormente sirvieron de referencia para otros estados del país.

Considerado una de las principales autoridades en regulación, licenciamiento y aseguramiento de la calidad de la educación superior, también desempeñó un papel clave en la creación del primer programa estatal de ayuda financiera para estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria y compareció en múltiples ocasiones ante la Legislatura de Florida y el Congreso de Estados Unidos como experto en políticas educativas.

ACTO DE GRATITUD

Durante la ceremonia, el canciller Aybar destacó que el reconocimiento constituye un acto de gratitud hacia un profesional cuyo legado ha trascendido las fronteras estadounidenses y ha impactado positivamente el desarrollo de la educación superior en República Dominicana.

«Samuel L. Ferguson representa el compromiso con la excelencia, la calidad y la integridad en la educación superior. Su respaldo fue determinante para la internacionalización de nuestra universidad y su experiencia continúa inspirando los procesos de transformación educativa que impulsamos desde la República Dominicana», expresó Aybar.

En la ceremonia participaron, además, Chris Georgetti, consultor internacional y asesor en educación superior del estado de Florida; Shahily Pimentel, vicepresidenta del Consejo de la Fundación; Emilio Mínguez, vicepresidente del Consejo de la Universidad; Gary Cabrera, vicerrector de Transformación Digital; Altagracia Tavares, vicerrectora de Relaciones Interinstitucionales; Julián Peña, vicerrector de Investigación; la decana Edith de Moya, así como directores, funcionarios administrativos y representantes de la comunidad universitaria.

sp-am