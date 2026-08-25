UNESCO dice RD alcanza 93% cobertura educación primaria

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana alcanzó una cobertura educativa del 93 % entre los niños que se encuentran un año antes de la edad oficial de ingreso a la educación primaria, frente al 86 % registrado en 2015, de acuerdo con datos de la UNESCO contenidos en el informe Global Education Monitoring (GEM) 2026.

El incremento de siete puntos porcentuales en ese período refleja una importante expansión del acceso a los servicios educativos durante una etapa considerada fundamental para el desarrollo y la formación de la niñez.

El informe internacional también destaca los avances registrados por el país en materia de equidad, acceso y culminación de los ciclos escolares, al tiempo que señala un crecimiento significativo en la tasa de finalización de la educación secundaria alta.

ASPECTOS DESTACADOS

Uno de los aspectos destacados por el reporte es la reducción de las desigualdades socioeconómicas en el acceso a la educación preprimaria. Según los datos recopilados por la UNESCO, República Dominicana se encuentra entre los países de la región que han logrado eliminar la brecha de participación entre los hogares de menores y mayores ingresos en la educación correspondiente al año previo al ingreso a la primaria.

En cuanto a cobertura, el país registra un 93 %, igual que Brasil y próximo al 94 % de Argentina. Asimismo, supera los niveles reportados para El Salvador (85 %), Guatemala (84 %), Panamá (77 %), Paraguay (75 %) y Honduras (59 %).

El documento resalta además la transformación experimentada por el sistema educativo dominicano durante el período 2015-2024, con avances en cobertura, culminación de los ciclos escolares y equidad social.

RETOS HACIA EL 2030

Pese a los avances, el informe GEM 2026 advierte sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad del aprendizaje, especialmente en lectura y matemáticas durante los primeros niveles de la educación primaria.

Estos desafíos forman parte de las prioridades para avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que procura garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Los resultados del informe colocan a República Dominicana ante el reto de consolidar los avances alcanzados en materia de cobertura y equidad, mientras profundiza las políticas orientadas a mejorar los aprendizajes y la calidad integral del sistema educativo.

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