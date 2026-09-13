Una sociedad que normaliza la irresponsabilidad

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POR MARISELA GUTIERREZ

La verdad es que cada día uno se sorprende más con las cosas que ocurren en República Dominicana.

Ahora las redes sociales no solamente sirven para comunicarnos, informarnos o entretenernos. También están siendo utilizadas para cobrarle públicamente al que debe y para promocionar servicios sexuales.

Dos modalidades distintas, pero con algo en común: ambas ponen sobre la mesa una sociedad donde muchas veces lo urgente, lo fácil y lo inmediato parece estar ganándole terreno a la responsabilidad, al esfuerzo y a las consecuencias.

Las autoridades realizaron un allanamiento en un hotel de la Ciudad Colonial, donde fue apresada una persona vinculada, según las informaciones oficiales, a una supuesta red de prostitución masculina que utilizaba las redes sociales para ofrecer servicios sexuales.

El supuesto modus operandi resulta preocupante: los servicios eran promocionados abiertamente a través de Facebook e Instagram, bajo un perfil falso identificado como “Juan Binbin”. Como fachada legal, utilizaban una supuesta oficina de abogados y ofrecían un catálogo de 14 hombres disponibles las 24 horas, con tarifas que comenzaban desde RD$500.

Incluso, según las autoridades, en las plataformas intervenidas aparecían interacciones de ciudadanos extranjeros que coordinaban viajes al país específicamente para contratar estos servicios.

El Ministerio Público clausuró el establecimiento y continúa investigando para determinar si corresponde presentar cargos por proxenetismo o trata de personas, además de establecer si había menores de edad involucrados.

Y aquí es donde debemos detenernos.

¿Qué está pasando con nuestra juventud?

No se trata solamente de señalar o condenar. Se trata de preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que algunos jóvenes lleguen a considerar que cualquier camino es válido cuando promete dinero rápido.

Porque cuando una sociedad comienza a vender la idea de que todo puede conseguirse sin sacrificio, sin preparación y sin medir las consecuencias, el problema deja de ser individual y comienza a convertirse en un problema colectivo.

Pero hay otra modalidad que también debería hacernos reflexionar.

Reformatorio de San Cristóbal

Hoy recibimos un comunicado del Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, mediante el cual reclama el pago de subvenciones que, según denuncia la institución, no recibe desde enero de 2026.

Y detrás de esa deuda no hay simplemente números en una hoja. Hay menores. Hay familias. Hay alimentación. Hay necesidades. Hay personas que dependen de que alguien cumpla con una responsabilidad.

Entonces surge otra pregunta:

¿Qué pasa con quien debe y le da tantas vueltas a cumplir con una obligación, sin detenerse a pensar que detrás de esa deuda también hay otras personas esperando?

Porque el problema no siempre está en quien reclama.

A veces el verdadero problema está en quien tiene la responsabilidad de pagar, resolver o responder y decide posponerla como si el tiempo no tuviera consecuencias.

Y aquí aparece una contradicción que como sociedad deberíamos mirar de frente.

A los jóvenes les exigimos responsabilidad, esfuerzo, preparación y disciplina. Les decimos que deben estudiar, trabajar y construir su futuro por el camino correcto.

Pero, al mismo tiempo, ¿qué ejemplo estamos dando cuando quienes tienen responsabilidades institucionales no cumplen a tiempo?

¿Cómo podemos exigirle responsabilidad a una generación si los adultos que tienen poder de decisión no siempre responden con la misma responsabilidad?

No podemos hablar únicamente de una juventud que busca el camino fácil.

También tenemos que hablar de una sociedad que, muchas veces, normaliza la irresponsabilidad de quienes deberían dar el ejemplo.

El joven que busca dinero fácil tendrá que enfrentar sus consecuencias.

Pero el funcionario, institución o responsable que incumple una obligación también debería entender que sus decisiones pueden afectar vidas, familias y proyectos.

Porque detrás de cada deuda hay una historia. Detrás de cada decisión equivocada hay consecuencias.

Y detrás de cada joven que abandona el esfuerzo para buscar el camino fácil, también hay una sociedad que debería preguntarse qué hizo o qué dejó de hacer para evitarlo.

No podemos seguir mirando estos hechos como casos aislados.

El verdadero peligro no es solamente que algunos quieran conseguirlo todo fácil; es que terminemos construyendo una sociedad donde cumplir sea la excepción y reclamar sea la única manera de obtener lo que corresponde.

Y cuando eso ocurre, no estamos formando ciudadanos: estamos fabricando una generación acostumbrada a sobrevivir como pueda y un sistema acostumbrado a responder cuando ya no le queda otra opción.

Porque al final, lo fácil puede parecer barato, pero casi siempre alguien termina pagando la factura.

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