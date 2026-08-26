Una escuela que volvió a abrir sus puertas para la inclusión

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Por Patricia Báez Martínez

BANÍ, República domincana.- Una necesidad planteada por padres de estudiantes con condiciones especiales se convirtió en una iniciativa que hoy beneficia a 205 familias del municipio de Baní.

El senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación, explicó durante una entrevista concedida la mañana de este miércoles a la emisora Space 89.3 cómo surgió el proceso de adecuación de la escuela Bienvenido Armando Peña Arias, ubicada en el sector Peravia, al noreste de Baní.

Relató que, al inicio del año escolar 2025-2026, varios padres se comunicaron con él para expresarle las dificultades que enfrentaban porque sus hijos, debido a sus condiciones especiales, no podían ingresar o recibir atención adecuada en los centros educativos disponibles.

A partir de esas inquietudes, el senador identificó una escuela ubicada en Peravia que se encontraba cerrada luego de que fuera construido un nuevo plantel escolar en la zona.

Según explicó, gestionó ante el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) la autorización para recuperar y acondicionar las instalaciones, utilizando para ello recursos provenientes del Fondo Social del Senado de la República.

Tras el remozamiento del plantel, el Ministerio de Educación procedió a disponer del personal capacitado para atender a estudiantes con condiciones especiales, permitiendo que el centro comenzara a funcionar con un enfoque dirigido a esta población.

La iniciativa también incluyó la gestión de dos autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) para facilitar el traslado de los estudiantes, así como la incorporación de estos al programa de alimentación escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

De acuerdo con el senador, actualmente 205 familias están siendo impactadas directamente por esta iniciativa, que busca garantizar que niños con necesidades educativas especiales puedan acceder a la educación en condiciones adecuadas.

Fulcar también informó que gestiona la instalación de un Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) en las antiguas instalaciones del correo, ubicadas próximo a la Gobernación Provincial de Peravia, con el propósito de ampliar los servicios de atención integral para las personas con discapacidad y sus familias.

El legislador calificó esta iniciativa como la obra que mayor satisfacción le ha producido hasta el momento durante su gestión como senador, debido a que, según explicó, nació de una necesidad expresada directamente por las familias y terminó convirtiéndose en una respuesta concreta para cientos de hogares.

Más allá de la adecuación de una infraestructura escolar, el proyecto representa la recuperación de un espacio que permanecía cerrado para convertirlo en una oportunidad de educación, atención e inclusión para niños que enfrentaban dificultades para incorporarse al sistema educativo.

Baní News continuará dando seguimiento a esta iniciativa y a las gestiones anunciadas para la instalación del CAID en la provincia Peravia.