Una emisora con corazón de la RD, en la capital española

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MADRID, España.- Corazón Tropical 107.6 FM, una estación que dedica la mayor parte de su programación a promover la cultura y otros valores de la República Dominicana, arribó a sus 23 años de difusiones ininterrumpidas.

Fundada en enero de 2003 por Ismael García Báez, un ingeniero civil oriundo de la región Sur dominicana, esta emisora radial ha acumulado una larga historia de dedicación y trabajo.

Además de las ondas hertzianas emite su señal a través de la red digital con una programación fundamentada no sólo en programas de merengue, bachata, salsa y otros ritmos tropicales sino también en música romántica y urbana, programas y segmentos a cargo de prestigiosos profesionales que informan y analizan temas políticos, científicos, sociales, educativos y de cultura general.

Corazón Tropical 107.6 FM también retransmite programas desde la República Dominicana así como cápsulas noticiosas que mantienen el oyente enterado de cuanto ocurre diariamente en este país caribeño.

En sus estudios han sido entrevistados artistas, líderes políticos, diplomáticos, ministros y otros personajes destacados de la vida dominicana.

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