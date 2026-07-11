Un dominicano condenado a 20 años por matar a su esposa

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NUEVA JERSEY, Estados Unidos, 11 de julio — Un tribunal del condado de Middlesex condenó a 20 años de prisión al dominicano Wellington Leonardo por matar a puñaladas a su esposa, Rossana Rodríguez, de su misma nacionalidad, en septiembre de 2024 frente a las cuatro hijas de la pareja.

La jueza impuso una pena de 10 años por homicidio por provocación y otros 10 años por poner en peligro el bienestar de un menor. Además, Leonardo deberá cumplir el 85% de la condena antes de ser elegible para libertad condicional.

ALEGÓ FUE EN DEFENSA PROPIA

Durante el proceso judicial, el acusado afirmó que actuó en defensa propia, pero la Fiscalía sostuvo que las pruebas demostraron que Rodríguez recibió múltiples puñaladas por la espalda, versión que fue acogida por el tribunal.

Antes de escuchar la sentencia, Leonardo pidió perdón entre lágrimas. Sin embargo, familiares de la víctima consideraron insuficiente la condena.

«Para mí, esta sentencia abre la puerta a que otros hombres maten a sus esposas y luego aleguen que fue en defensa propia o por provocación», dijo Elizabeth Rodríguez, prima de la víctima.

EL HECHO

El homicidio ocurrió el 21 de septiembre de 2024 en la vivienda familiar de Perth Amboy, Nueva Jersey. Según la investigación, las cuatro hijas de la pareja presenciaron el ataque. La hija mayor intentó detener la agresión y posteriormente llamó al 911 para solicitar ayuda.

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal reprodujo un audio de la hija menor, quien tenía tres años cuando ocurrió el crimen, y recibió cartas escritas por las demás niñas en las que describieron el impacto emocional causado por la muerte de su madre.

Familiares de Rodríguez señalaron que la mujer había sido víctima de violencia doméstica durante varios años y que había iniciado un proceso de divorcio tras descubrir una presunta infidelidad de su esposo.

«Queremos decirles a todas las mujeres que, si sienten que están en peligro, hablen, busquen ayuda y acudan a su familia para evitar que otras pasen por una tragedia como la nuestra», expresó Lucy Rodríguez, otra prima de la víctima.

sp-am