Un ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos 17 muertos

Kiev, Ucrania. Al menos 17 personas murieron y más de 90 resultaron heridas tras un ataque masivo de Rusia contra Kiev la madrugada de este jueves, informaron servicios de emergencia ucranianos.

Las labores de rescate continúan, mientras las autoridades buscan a personas atrapadas bajo los escombros.

Horas antes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había confirmado un balance preliminar de 13 fallecidos y más de 90 heridos. Entre las víctimas hay al menos dos menores de edad, de acuerdo con el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó que paramédicos y conductores de una estación de ambulancias resultaron heridos durante los bombardeos y señaló que varios residentes permanecían atrapados en edificios residenciales alcanzados por los proyectiles.

Zelenski aseguró que los equipos de emergencia siguen trabajando en más de 20 puntos afectados de la ciudad. Entre las estructuras dañadas figuran edificios de apartamentos, una estación de ambulancias, un instituto de investigación, un hotel, establecimientos comerciales e infraestructura energética.

MÁS DE 70 MISILES

Según el mandatario, Rusia lanzó durante la noche más de 70 misiles de distintos tipos —casi la mitad de ellos balísticos—, además de cerca de 500 drones de ataque, incluidos drones Shahed propulsados a chorro.

El bombardeo dejó incendios en distintos sectores de Kiev, edificios parcialmente derrumbados, ventanas destruidas y decenas de vehículos dañados, en lo que las autoridades califican como el ataque más devastador contra la capital desde mediados de junio.

Uno de los impactos más graves provocó el colapso parcial de seis plantas de un edificio residencial tras el impacto directo de un misil ruso.

«El enemigo volvió a atacar deliberadamente barrios residenciales y mató a civiles. Hemos sufrido daños extensos y un número significativo de víctimas, incluidos niños», escribió Tkachenko en su cuenta de Telegram.

La compañía eléctrica ucraniana DTEK informó que varias de sus instalaciones en Kiev resultaron dañadas, dejando sin suministro eléctrico a parte de la población. Equipos técnicos trabajan para evaluar los daños y restablecer el servicio.

POBLACIÓN BUSCÓ REFUGIO DURANTE LA NOCHE

El ataque se produjo un día después de que Zelenski advirtiera sobre la posibilidad de una ofensiva de gran escala y pidiera a la población no ignorar las alarmas antiaéreas.

Durante la noche, miles de personas se refugiaron en estaciones del metro de Kiev junto a sus familias, mascotas y pertenencias, mientras sonaban las sirenas de alerta.

Klitschko aseguró que se trató del mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y anunció que el 3 de julio fue declarado día de luto en memoria de las víctimas.

Aunque Kiev fue el principal objetivo de la ofensiva, Zelenski informó que la infraestructura civil de la ciudad de Járkiv también fue alcanzada.

La escalada llevó a Polonia, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, a desplegar temporalmente aviones de combate como medida preventiva. Posteriormente, Varsovia confirmó que no se registró ninguna violación de su espacio aéreo. Finlandia también estableció de forma temporal una restricción aérea en el este del golfo de Finlandia, que fue levantada horas después.

UCRANIA RE CLAMA MÁS SISTEMAS DE DEFENSA AÉREA

Tras los ataques, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, instó a los aliados occidentales a acelerar el envío de sistemas de defensa aérea.

«¡No demoren las decisiones sobre defensa aérea para Ucrania! Esta es nuestra principal petición a nuestros socios después de que Kiev sufriera una noche de horror», escribió en la red social X durante una visita oficial a Japón.

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