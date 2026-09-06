UGASA Restaurant Show 2026 reunirá gastronomía Santiago

La actividad será celebrada el 13, 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Unión Gastronómica de Santiago (UGASA) celebrará la cuarta edición del UGASA Restaurant Show 2026, los días 13, 14 y 15 de octubre, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, con una agenda orientada a fortalecer y profesionalizar la industria gastronómica nacional.

Bajo el lema “Se conecta, se aprende y se crece”, el evento reunirá a propietarios y gerentes de restaurantes, suplidores, chefs, inversionistas, emprendedores y profesionales vinculados al sector de alimentos y bebidas.

AGENDA Y PARTICIPACIÓN

Durante los tres días se proyecta la asistencia de unas 5,000 personas, entre empresarios gastronómicos, suplidores, emprendedores, foodies y aficionados. La programación incluirá cooking shows, talleres, degustaciones, conferencias, espacios de networking y otras experiencias.

Las actividades estarán enfocadas en facilitar el intercambio de conocimientos, la actualización profesional y la creación de nuevas oportunidades de negocios entre los distintos actores del sector.

IMPULSO A LA GASTRONOMÍA

El presidente de UGASA, Darío Núñez, destacó que esta edición representa una oportunidad para elevar los estándares de la gastronomía en Santiago y el país, además de contribuir a la profesionalización del sector, la dinamización de la economía local y el fortalecimiento de la comunidad gastronómica.

El Restaurant Show busca consolidarse como una plataforma de referencia para la industria, al concentrar en un mismo espacio capacitación, innovación, exposición de productos y soluciones, así como oportunidades comerciales.

Con esta cuarta edición, UGASA reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento y la profesionalización de la industria gastronómica desde Santiago.

an/am