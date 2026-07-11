Ucrania urge a acelerar la entrega de sistemas Patriot

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KIEV 12 Jul.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado una revisión de la estrategia diplomática de su Gobierno con el objetivo de imprimir un mayor ritmo a la ejecución de los compromisos internacionales en materia de asistencia militar, con especial énfasis en la llegada de sistemas de defensa antiaérea Patriot y en el fortalecimiento de la cooperación con los aliados europeos y con Estados Unidos.

Durante su mensaje diario, el mandatario ha defendido la necesidad de dar un nuevo impulso a las relaciones con los socios de Kiev para que los acuerdos alcanzados «a nivel de líderes» se traduzcan cuento antes en resultados concretos sobre el terreno.

«Necesitamos una nueva calidad de compromiso con los socios de Ucrania para garantizar la implementación de nuestros acuerdos sobre suministros de armas», ha afirmado.

En este sentido, Zelenski ha insistido en que los pactos cerrados con los aliados deben ejecutarse «mucho más rápido y en su totalidad», al tiempo que ha situado entre sus prioridades el refuerzo del escudo antiaéreo ucraniano mediante la entrega de sistemas Patriot y el desarrollo de capacidades de defensa antimisiles de Europa.

Asimismo, ha aludido a la cooperación con Estados Unidos para avanzar en acuerdos relacionados con licencias de producción de estos sistemas y ha reclamado que los paquetes de ayuda militar anunciados por los socios occidentales se materialicen sin más dilaciones. «Los paquetes de apoyo para Ucrania que han sido anunciados (…) aún no se han entregado en su totalidad», ha lamentado.

El jefe del Estado ucraniano ha recalcado además que la rapidez en la llegada de este respaldo resulta determinante para proteger a la población frente a los ataques rusos. «La aplicación de los paquetes de ayuda a Ucrania no debe demorarse ni una sola semana», ha advertido, antes de subrayar que las Fuerzas Armadas necesitan «más recursos y más capacidades para proteger la vida» de los ciudadanos.

En paralelo, Zelenski ha aprovechado la jornada de conmemoración de los sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, efeméride que comparte con Polonia, para poner en valor la relación entre ambos países, marcada en los últimos años por la cooperación frente a la invasión rusa.

El presidente ha destacado la participación de ciudadanos ucranianos y polacos en actos conjuntos de recuerdo y ha reiterado el compromiso de su Gobierno con las labores de localización y exhumación de las víctimas de aquel período histórico.

A su juicio, el reconocimiento de la verdad histórica debe contribuir al entendimiento entre ambos pueblos y no convertirse en un obstáculo para su cooperación actual.

«Al recordar el pasado, no debemos poner en duda el futuro de nuestros pueblos: el futuro de Ucrania, Polonia y de toda Europa», ha señalado, antes de recalcar que ambos países comparten «un enemigo común», en referencia a Rusia, cuya agresión representa, según ha dicho, una amenaza para «la independencia» y la seguridad de toda la región.

of-am