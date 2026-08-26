UCRANIA: Al menos 9 muertos en ataque autobús en Lugansk

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KIEV 26 Ago.- Al menos nueve personas han muerto a causa de un ataque del Ejército de Ucrania contra el autobús en el que viajaban un total de 15 personas en la provincia de Lugansk, parcialmente ocupada por Rusia desde hace cuatro años.

El líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL), Leonid Pasechnik, ha indicado en sus redes sociales que ocho de las víctimas murieron inmediatamente a causa del «terrible» ataque y la novena, una joven de 20 años, lo hizo en el hospital. «Los médicos lucharon por su vida, pero no pudieron salvarla», ha lamentado.

Fruto del ataque han resultado heridos cinco pasajeros, uno de los cuales ha sido hospitalizado, y el conductor, si bien este ha recibido tratamiento médico en el lugar del suceso, la carretera que une las localidades de Zoloté y Pervomaisk.

Pasechnik ha acusado al «sanguinario régimen de Kiev» del ataque, que ha descrito como «otro acto de terrorismo, cínico, inhumano e indefendible». «Se trata de un crimen de guerra, por el que los responsables serán castigados sin duda», ha denunciado, antes de trasladar sus condolencias a las víctimas.

of-am