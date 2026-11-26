SANTO DOMINGO.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realizó este miércoles la tradicional «Marcha de las Novias» para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La actividad, impulsada desde 2010 por la docente Birmania Sánchez Camacho, también recuerda a Gladys Ricart, dominicana asesinada el 26 de septiembre de 1999, antes de contraer matrimonio.

El vicerrector de Extensión, Gerardo Roa Ogando, destacó la importancia de la educación, la familia y la cultura de paz para prevenir la violencia de género. Asimismo, exhortó a promover el diálogo y el respeto en las relaciones humanas.

Durante la jornada, Sánchez Camacho informó que hasta el 20 de noviembre de 2026 se habían registrado 86 feminicidios en el país, frente a 67 durante el mismo período de 2025. Según los datos presentados, estos crímenes dejaron a 115 niños en condición de orfandad.

«Hoy nos vestimos de blanco, no para celebrar una boda, sino para alzar la voz por aquellas a quienes le arrebataron sus vidas y sus sueños», expresó la docente.

Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Pedro Martínez Fonsi, llamó a los jóvenes a respetar a las mujeres y rechazar cualquier forma de maltrato.

La actividad incluyó una representación teatral sobre la violencia y el sufrimiento que enfrentan las víctimas, a cargo del grupo de teatro de la Dirección de Cultura de la academia.

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