Trump se descarrila en Turquía

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En la reunión de la OTAN que se celebró en Ankara, Turquía, el presidente Trump anunció que rompía la tregua con Irán por ser un país que no respeta los acuerdos y anunció nuevos ataques aéreos. De inmediato los mercados reaccionaron a la baja y el precio del petróleo comenzó a subir. Al regresar a Estados Unidos dijo que las negociaciones con Irán seguirán a pesar de acusarlos de dementes y un peligro para la paz mundial, lo que tranquilizó de nuevo a los mercados.

El petróleo subió un 5% en pocas horas, pasando de 68.40 a 72.8 dólares el barril (WTI), para después bajar a 72.05 dólares.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, que esa paz en Oriente Medio nunca se logrará por las diferencias extremas que existen entre ambos países y la desconfianza que se respira en el ambiente de los negociadores.

Volver a la guerra es volver al caos y al desastre y Estados Unidos no podrá conseguir sus objetivos en el Medio Oriente y muchos menos lograr por la fuerza lo que no pudo conseguir en casi dos meses de bombardeos diarios contra Irán. ¿Y por qué se detuvo la guerra? Muy simple. La clave fue el cierre del Estrecho de Ormuz, arma estratégica de Irán que vale más que mil aviones y barcos.

Donald Trump. Ataques

También el presidente Trump atacó de frente a los países de la OTAN por invertir poco en armamento y defensa, no apoyarlo en la guerra con Irán y amenazó con retirar sus tropas de Europa. Eso incluyó un duro mensaje a España con la que quiere romper todo tipo de relaciones (comerciales, culturales, sociales y diplomáticas).

Cuando no es España, es Italia y cuando no es Italia es el Reino Unido. Y no faltan los ataques a Macron y Merz. Antes de su salida trató de suavizar sus palabras afirmando que ayudaría a Ucrania a construir misiles Patriot.

Habló de Groenlandia diciendo que debe ser controlada por Estados Unidos como un medio de defensa estratégico ya que Dinamarca no hace nada manteniendo el control de la isla. Un tema muy delicado que también distancia a Estados Unidos de Europa.

Las palabras del presidente Trump fueron repulsivas para muchos analistas y hacerlo precisamente en medio de la reunión de la OTAN empeora el panorama mundial, debilita a occidente frente a Rusia y le abre las puertas a Putin para seguir ocupando otros territorios vecinos como Estonia, Lituania y Polonia. Hasta Finlandia esta asustada por las violaciones a su espacio aéreo por parte de Rusia. Sin Estados Unidos, Europa no puede hacer nada para enfrentar a Rusia.

En fin, ha sido una reunión llena de entusiasmo y buena voluntad entre los Estados miembros de la OTAN, que se comprometieron a fortalecer sus defensas e invertir más recursos para la producción de misiles de largo alcance y nuevos, aviones y barcos de guerra. Igualmente, para desarrollar nuevas alternativas energéticas que podrían incluir la reapertura de plantas nucleares.

No obstante, todo eso fue opacado por las encendidas declaraciones del presidente Trump, que siempre terminan con una señal de “te sigo queriendo, pero te odio”. En otras palabras, una relación de amor y odio.

jpm-am