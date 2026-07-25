Trump elogia a los Dodgers durante visita a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dijo que estaba entusiasmado de recibir a Dodgers por segunda vez.

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los integrantes de los Los Angeles Dodgers, campeones de la Serie Mundial, y calificó a la franquicia como “una de las grandes marcas de todo el mundo” durante un acto celebrado en el Jardín de las Rosas.

La visita marcó la segunda ocasión en que el mandatario homenajea al conjunto angelino, luego de haberlos recibido en abril de 2025 para celebrar el título obtenido frente a los New York Yankees. En esta oportunidad, Trump destacó la reciente conquista de los Dodgers, quienes derrotaron a los Toronto Blue Jays en un emocionante séptimo partido para alzarse con su segundo campeonato consecutivo.

“Me entusiasma darles la bienvenida de nuevo a la Casa Blanca. Y tal vez los vea otra vez el año que viene”, expresó Trump, al insinuar la posibilidad de un tercer título seguido para la organización.

TRUMP DEDICO ELOGIOS A SHOHEI OHTANI

Durante la ceremonia, el mandatario dedicó elogios especiales a la estrella japonesa Shohei Ohtani, a quien comparó con la leyenda Babe Ruth y describió como “posiblemente el mejor bateador y pitcher del béisbol”.

“Cuando hablamos de una marca, esta es una de las grandes marcas de todo el mundo”, afirmó Trump, mientras posaba junto a dos trofeos de la Serie Mundial y una camiseta personalizada con el apellido “Trump” y el número 47, obsequiada por el equipo.

Los Dodgers también entregaron al presidente una réplica de un anillo de campeón, lo que provocó una reacción jocosa del mandatario: “Vaya. ¿Tengo que declarar esto? No quiero declararlo”, comentó antes de guardarlo en el bolsillo interior de su chaqueta.

Trump recordó además el tercer juego de la Serie Mundial, una victoria de los Dodgers por 6-5 en 18 entradas, asegurando que permaneció despierto hasta cerca de las tres de la madrugada para presenciar el encuentro.

“Pensé que era un juego que iban a perder cuatro o cinco veces, y terminaron ganando”, señaló. “La suerte también está bien, ¿verdad?”. El dirigente Dave Roberts respondió entre risas: “La suerte está bien”, a lo que Trump añadió: “Pero con talento se consigue mucha suerte”.